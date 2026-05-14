Tanabe Pharma, soutenue par Bain, vise le lancement de trois nouveaux médicaments par an au Japon

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* Tanabe Pharma prévoit de commercialiser deux à trois nouveaux médicaments étrangers chaque année

* Le vieillissement de la population japonaise et le retard en matière de thérapies innovantes offrent des opportunités

* Tanabe a vendu le médicament contre la SLA Radicava pour financer la R&D

* Se fixe un objectif de trois à cinq ans pour améliorer sa rentabilité

par Rocky Swift

Tanabe Pharma, détenue par Bain Capital, prévoit de commercialiser jusqu’à trois nouveaux médicaments au Japon chaque année, alors que l’ancienne filiale de Mitsubishi Chemical mise davantage sur son marché national, ont déclaré les dirigeants de la société à Reuters lors d’une interview.

Le laboratoire pharmaceutique, racheté l'année dernière par le fonds américain Bain pour environ 510 milliards de yens (3,2 milliards de dollars), vise à reconstituer son portefeuille de produits en développement en combinant recherche interne et acquisition de licences de médicaments étrangers, ont déclaré mardi le directeur général Akihisa Harada et le président Costa Saroukos.

Bain a recruté ces vétérans de l'industrie pharmaceutique l'année dernière pour tenter de redresser Tanabe, fondée il y a près de 350 ans dans la ville d'Osaka, à l'ouest du pays, afin de tester si le modèle du capital-investissement peut réussir sur le marché japonais des médicaments, fragmenté et mature.

« Regardez les nombreuses autres sociétés pharmaceutiques au Japon au cours des cinq à dix dernières années: elles ont vraiment limité le montant de leurs investissements au Japon. Elles considéraient simplement le Japon comme un marché en déclin », a déclaré M. Saroukos, ancien directeur financier de Takeda 4502.T , leader du marché japonais.

« C'est l'occasion de vraiment miser gros au Japon, en apportant de nouveaux actifs innovants et en investissant dans la R&D. »

EXPLOSION DES RACHATS PAR DES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT

Les rachats d'entreprises par des fonds de capital-investissement sont en forte hausse au Japon, où les régulateurs et les actionnaires exercent une pression croissante sur les entreprises pour qu'elles cèdent leurs actifs non stratégiques.

Le Japon arrive en tête de l'Asie avec près de 14 milliards de dollars de fusions et d'acquisitions entrantes en 2026 à ce jour, selon les données de LSEG.

Le pays est le quatrième marché pharmaceutique mondial, avec un chiffre d'affaires d'environ 61,6 milliards de dollars en 2024 et la consommation de médicaments par habitant la plus élevée parmi les pays développés, selon le cabinet d'études IQVIA.

Mais les laboratoires pharmaceutiques se plaignent des baisses de prix imprévisibles dans le cadre d'un système de santé nationalisé, tandis que les obstacles réglementaires ont entraîné un "décalage thérapeutique" de plusieurs années entre le lancement d'un traitement aux États-Unis et sa mise sur le marché au Japon.

M. Harada, ancien président et directeur général de Pfizer

PFE.N au Japon, a déclaré que le marché restait attractif en raison des besoins médicaux non satisfaits d’une population vieillissante et en déclin.

"Il nous suffit de rechercher les médicaments qui ont connu un décalage par rapport à l’Occident, puis de les introduire dans ce pays; je pense donc qu’il s’agit là d’une opportunité énorme", a déclaré M. Harada.

L'ÉQUIPE AMÉRICAINE VISE À IDENTIFIER DEUX OU TROIS MÉDICAMENTS PAR AN

Tanabe dispose d’une équipe aux États-Unis chargée d’identifier deux ou trois nouveaux médicaments pouvant être commercialisés au Japon chaque année, en se concentrant sur l’immunologie, les maladies rares, l’oncologie et la neurologie, a déclaré M. Harada.

Le candidat le plus prometteur dans le pipeline de l’entreprise est un traitement contre une maladie rare, la protoporphyrie érythropoïétique (EPP), qui provoque une sensibilité extrême à la lumière du soleil.

Actuellement en phase III d'essais cliniques, ce médicament pourrait être "un blockbuster potentiel", a déclaré M. Saroukos.

Les dirigeants ont reconnu que Tanabe disposait d’un pipeline limité et affichait une faible rentabilité lorsque Bain a racheté l’entreprise. Le bénéfice d’exploitation de base s’élevait à 65,2 milliards de yens lors de la dernière année du laboratoire pharmaceutique sous l’égide de Mitsubishi Chemical

4188.T .

Cette année, Tanabe a cédé l’un de ses produits phares, Radicava, un traitement contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), à la société japonaise Shionogi 4507.T pour 2,5 milliards de dollars afin de financer de nouveaux investissements.

La société vise à porter son ratio bénéfice d'exploitation/chiffre d'affaires entre 20% et 30% afin de rivaliser avec ses concurrents nationaux.

"Mais cela prendra du temps. Il faudra entre trois et cinq ans pour y parvenir", a déclaré M. Saroukos.

($1=157,6900 yens)