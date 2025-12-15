information fournie par Reuters • 15/12/2025 à 13:13

Talen Energy nomme Cole Muller au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom du directeur financier sortant de Terry Muller à Terry Nutt)

Talen Energy TLN.O a déclaré lundi que Cole Muller succédera à Terry Nutt en tant que directeur financier de la société.