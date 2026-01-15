Talen Energy conclut un accord de 3,45 milliards de dollars pour l'achat de centrales à gaz afin d'accroître sa présence dans la zone PJM

Talen Energy TLN.O a déclaré jeudi qu'elle achèterait 2,6 gigawatts de capacité de production au gaz naturel à la société de capital-investissement Energy Capital Partners pour 3,45 milliards de dollars, doublant ainsi sa production annuelle prévue et renforçant sa position sur le marché PJM qui opère dans le Mid-Atlantic et le Midwest des États-Unis.

Les actions de l'entreprise américaine de services publicsont bondi d'environ 10 % dans les échanges de la matinée.

La demande d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des niveaux record en 2026 , en raison de la croissance rapide des centres de données sur l'IA et les crypto-monnaies, ainsi que de l'électrification accrue des foyers et des entreprises, ce qui pousse les producteurs d'électricité américains à augmenter la production d'électricité à partir de gaz.

Talen a rapidement acquis des actifs dans la région PJM pour répondre à la hausse de la demande. L'année dernière, elle a acheté deux centrales électriques pour 3,5 milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie de "volant d'inertie" visant à accroître la capacité de base et à desservir les centres de données à très grande échelle.

"Les budgets d'investissement pour l'IA et les centres de données continuent de croître, et non de se contracter. Nous assistons à de nouvelles annonces et à différents types de stratégies pour répondre à la demande croissante des centres de données", a déclaré le directeur général Mac McFarland lors d'une conférence téléphonique.

L'entreprise travaille sur les autres leviers de sa stratégie, qui comprend également un nouvel accord sur les centres de données. La société annoncera l'accord lorsqu'elle sera prête, a ajouté McFarland.

L'accord de Talen avec Energy Capital comprend le Waterford Energy Center et la Darby Generating Station dans l'Ohio, ainsi que la centrale électrique de Lawrenceburg dans l'Indiana.

Le producteur d'électricité a déclaré que l'accord comprenait environ 2,55 milliards de dollars en espèces et environ 900 millions de dollars en actions.

L'opération permettra à Talen de doubler sa production annuelle d'ici deux ans et d'accroître immédiatement le flux de trésorerie disponible ajusté par action de plus de 15 % par an jusqu'en 2030.

"Cet achat continue de montrer qu'il y a une valeur énorme à avoir dans les actifs existants, en particulier dans le PJM", a déclaré Nicholas Amicucci, analyste chez Evercore ISI.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.