Talen chute après des prévisions de bénéfices de base annuels revues à la baisse

27 février - ** Les actions du producteur d'électricité Talen Energy TLN.O en baisse de 4% à 372,7 dollars ** La sociétéprévoit un Ebitda ajusté pour 2026 de 1,75 à 2,05 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes de

2,07 milliards de dollars - données LSEG

** L'entreprise annonce une perte nette attribuable aux actionnaires de 363 millions de dollars au quatrième trimestre, contre un bénéfice de 82 millions de dollars l'année précédente

** En 2025, TLN a augmenté de 76,61%