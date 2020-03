Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Takeda travaille sur un traitement contre le coronavirus Reuters • 04/03/2020 à 09:41









TOKYO, 4 mars (Reuters) - Le groupe japonais Takeda Pharmaceutical 4502.T a annoncé mercredi travailler au développement d'un médicament pour traiter les personnes à haut risque infectées par le nouveau coronavirus. Selon le Wall Street Journal, citant des responsables de Takeda, ce traitement expérimental serait obtenu à partir du sang de patients porteurs du virus et qui ont été guéris. Takeda lui-même fait référence à une thérapie dérivée du plasma. Le laboratoire japonais étudie en outre la possibilité de réutiliser des produits actuellement commercialisés et ceux en cours de développement pour traiter le Covid-19. "En tant qu'entreprise dédiée à la santé et au bien-être des personnes dans le monde, nous ferons tout notre possible pour lutter contre la nouvelle menace du coronavirus", a déclaré le Dr Rajeev Venkayya, président de la division des vaccins de Takeda, cité dans un communiqué. (Chris Gallagher et Junko Fujita; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TAKEDA PHARMA Tradegate +8.01% TAKEDA PHARMA LSE -18.84%