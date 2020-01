TAKEAWAY REMPORTE LA BATAILLE POUR JUST EAT DANS LA LIVRAISON DE REPAS

AMSTERDAM (Reuters) - Le néerlandais Takeaway a remporté la bataille pour le britannique Just Eat avec une offre intégralement en actions de 5,9 milliards de livres (6,9 milliards d'euros), qui va donner naissance à l'un des plus grands groupes au monde de livraison de repas commandés en ligne.

Takeaway a annoncé vendredi que 80,4% des actionnaires de Just Eat avaient souscrit à son offre, soit nettement au-dessus du seuil de 50% au-delà duquel cette proposition devenait inconditionnelle.

"Je suis ravi", a réagi Jitse Groen, directeur général du groupe néerlandais, dans un communiqué.

"Just Eat Takeaway.com est une combinaison de rêve et je suis très impatient de diriger cette entreprise dans les nombreuses années à venir."

L'offre de Takeaway représentait 889 pence par action Just Eat au plus récent cours de clôture, un montant supérieur aux 800 pence proposés en numéraire par le groupe internet Prosus.

L'entité fusionnée aura son siège à Amsterdam et une cotation à Londres, avec 23 filiales dans des pays essentiellement européens mais aussi au Canada, en Australie et en Amérique latine.

D'après Takeaway, dont les actionnaires contrôleront 42,5% du futur groupe, ce dernier dépassera tous ses concurrents non-chinois par la valeur des commandes traitées, y compris GrubHub, Delivery Hero et Uber Eats.

La victoire acquise, Takeaway n'en a pas fini avec les difficultés car il va désormais lui falloir mener à bien l'intégration de Just Eat.

Les deux entreprises ont connu une forte croissance de leurs ventes l'an dernier mais, selon les données fournies par Takeaway, l'entité combinée aurait affiché en 2018 une perte de 43 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 1,21 milliard d'euros sur une base pro-forma.

Takeaway estime que la fusion permettra des synergies annuelles d'environ 20 millions d'euros via la centralisation des commandes sur sa plate-forme, l'unification des marques et une plus grande efficacité dans les achats.

(Toby Sterling, Paul Sandle et Bart Meijer; version française Bertrand Boucey)