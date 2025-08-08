Take-Two s'envole après des prévisions annonçant un rebond des jeux mobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Les actions de Take-Two Interactive Software ont augmenté de 5,6 % vendredi, les fortes prévisions du propriétaire de Zynga signalant un rebond de l'industrie des jeux mobiles après un effondrement post-pandémique de plusieurs années.

Autrefois considéré comme le prochain grand moteur de croissance de l'industrie du jeu vidéo, le marché des jeux mobiles s'est essoufflé ces dernières années, les gens passant plus de temps à l'extérieur après les fermetures et l'inflation élevée ayant dissuadé les consommateurs de faire des dépenses non essentielles.

Les investisseurs ont donc attendu les retombées d'opérations portant sur les jeux mobiles, comme le rachat de Zynga par Take-Two en 2022 pour un montant de 12,7 milliards de dollars .

Mais les prévisions annuelles revues à la hausse de Take-Two et les résultats supérieurs aux attentes pour la période avril-juin ont constitué le signe le plus clair que le marché américain des jeux mobiles était en train de rebondir.

"Nous avons constaté une grande dynamique dans beaucoup de nos grands titres et dans certains de nos titres qui ont vraiment commencé à décoller depuis le quatrième trimestre de l'année dernière et au cours de ce premier trimestre", a déclaré Lainie Goldstein, responsable des finances.

Take-Two, dont l'année fiscale s'étend d'avril à mars, produit des jeux mobiles basés sur des puzzles tels que "Match Factory", "Color Block Jam" et "Toon Blast". Ces jeux ont permis à Take-Two d'enregistrer un bond de près de 17 % de ses réservations - un indicateur de revenus - au cours de son premier trimestre fiscal.

"Les augmentations après les résultats positifs du premier trimestre sont généralement rares dans ce secteur, en particulier avec des versions majeures à venir, mais la force continue du mobile laisse beaucoup de place pour une simple répercussion de la hausse", ont déclaré les analystes de TD Cowen.

Le marché des jeux mobiles bénéficie également de l'intégration croissante de fonctions de service en direct dans les titres afin d'inciter les joueurs à continuer à dépenser. Cela a permis aux revenus des achats in-app de passer de 78,6 milliards de dollars en 2023 à 81,7 milliards de dollars l'année dernière, selon les données de Sensor Tower.

Take-Two devrait ajouter plus de 2 milliards de dollars à sa capitalisation boursière si les gains réalisés avant la mise sur le marché se maintiennent.

Outre l'activité mobile, Take-Two a d'importants titres haut de gamme en préparation, notamment "Mafia: The Old Country", dont la sortie est prévue vendredi, ainsi que "Borderlands 4" et "Grand Theft Auto VI", qui devraient tous se vendre à des millions d'exemplaires.

"Entre les performances actuelles de Take-Two, ses prochaines sorties comme Mafia et Borderlands et, bien sûr, GTA VI, l'entreprise devrait être optimiste", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la NYU Stern School of Business.