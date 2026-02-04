Take-Two s'améliore grâce à des perspectives plus favorables, alors que l'attente de GTA VI s'intensifie

4 février - ** Les actions de Take-Two Interactive Software

TTWO.O sont en hausse de 4,6 % avant le marché ** L'éditeur de jeux vidéo relève ses prévisions de recettes nettes pour l'exercice 2026 à 6,65-6,7 milliards de dollars, contre 6,4-6,5 milliards de dollars, citant la forte demande pour les titres premium de sport, d'action et mobiles

** Les réservations nettes, les dépenses récurrentes et les marges du troisième trimestre ont toutes dépassé les estimations du LSEG

** Réaffirme le lancement de "Grand Theft Auto VI" en novembre, l'un des titres les plus attendus de l'industrie

** J.P. Morgan note que les actions de TTWO connaissent historiquement une expansion multiple dans les lancements majeurs, citant le cycle de Red Dead Redemption 2, tout en signalant la perturbation de l'IA comme un risque à plus long terme

** Les dirigeants de l'entreprise minimisent les menaces de l'IA générative, affirmant que l'IA de construction de monde de Google est à un stade précoce et ne remplace pas les moteurs de jeu complets ou le processus créatif

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 17 %