Take-Two revoit ses prévisions à la hausse avant la sortie de GTA VI
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 22:36

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive a revu à la hausse ses objectifs de réservations annuelles pour l'exercice fiscal 2026. Portée par la solidité de son catalogue actuel, notamment ses franchises de sport et ses titres mobiles, l'entreprise anticipe désormais des revenus compris entre 6,65 et 6,7 milliards de dollars. Cette révision positive a immédiatement entraîné une progression de l'action d'environ 4% lors des échanges après-Bourse ce mardi.

Le groupe a profité d'une consommation soutenue durant la période des fêtes, confirmant l'attrait des joueurs pour ses licences phares malgré un contexte économique parfois incertain. Cette dynamique permet à l'éditeur d'aborder avec confiance les prochains mois, marqués par une attente record de la part de la communauté et des investisseurs pour ses futures productions majeures.

Parallèlement à ces résultats financiers, Take-Two a officiellement maintenu le calendrier de lancement de son titre le plus attendu, "Grand Theft Auto VI". La sortie mondiale du jeu reste fixée au 19 novembre prochain, mettant fin aux spéculations sur un éventuel report. Ce lancement est considéré comme le pivot central de la stratégie de croissance de la firme pour l'année en cours.

