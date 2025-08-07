Take-Two revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles grâce au lancement de "Mafia" et de "Borderlands"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 5 à 7)

Take-Two Interactive TTWO.O a relevé jeudi ses prévisions de recettes annuelles , pariant sur une forte demande pour ses nouveaux titres "Mafia" et "Borderlands" et sur une augmentation des dépenses des joueurs, ce qui a entraîné une hausse de 4,5 % de ses actions dans les échanges prolongés.

La société a maintenu la date du 26 mai pour le lancement de son très attendu "Grand Theft Auto VI", qui devrait générer des milliards de dollars dans les semaines suivant sa sortie.

Take-Two mise sur "Mafia: The Old Country", "Borderlands 4" et ses principaux titres sportifs pour stimuler la croissance en l'absence de "Grand Theft Auto VI", dans un contexte où l'ensemble du secteur est confronté à des conditions économiques difficiles.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 6,05 et 6,15 milliards de dollars pour l'année fiscale 2026, contre une prévision précédente de 5,9 à 6 milliards de dollars.

La période allant de septembre à décembre est une période lucrative pour l'industrie du jeu, car les ventes saisonnières et les lancements de nouveaux produits sont généralement à l'origine de fortes ventes pour les éditeurs.

Le report de "Grand Theft Auto VI" au prochain exercice fiscal a accru la pression sur les lancements annuels de jeux sportifs et de jeux AAA de Take-Two.

La concurrence au sein du secteur est également intense, avec le lancement de titres haut de gamme tels que "Ghost of Yotei" et "Battlefield 6" plus tard dans l'année, ce qui devrait intensifier la bataille pour les dollars des joueurs.

La société a annoncé des recettes de 1,42 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,31 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.