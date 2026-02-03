Take-Two revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles

Take-Two Interactive TTWO.O a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires annuel , misant sur de fortes ventes de ses titres premium de sport, d'action et de téléphonie mobile, alors qu'il se prépare à lancer le très attendu "Grand Theft Auto VI" cette année.

L'éditeur de jeux vidéo s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 6,65 et 6,7 milliards de dollars pour son exercice 2026 , contre une prévision précédente comprise entre 6,4 et 6,5 milliards de dollars.