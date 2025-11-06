Take-Two reporte pour la deuxième fois "GTA VI" à novembre de l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Zaheer Kachwala

Take-Two Interactive TTWO.O a déclaré jeudi s'attendre à lancer "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre de l'année prochaine, ce qui constitue le dernier retard pour le titre le plus attendu de l'industrie du jeu vidéo après le succès retentissant de son prédécesseur.

Les actions de la société, qui avait précédemment déclaré qu'elle lancerait le titre le 26 mai, ont chuté de plus de 7 % dans les échanges prolongés.

Il s'agit du deuxième retard pour le jeu, dont le lancement était initialement prévu cette année, et qui décevra encore davantage les millions de fans qui attendent depuis plus de dix ans le prochain volet de la franchise à succès.

"Nous sommes désolés d'ajouter du temps à ce qui a été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez", ont déclaré les développeurs Rockstar Games.

"GTA VI" devrait être un catalyseur majeur qui pourrait stimuler la mise à niveau des consoles et du matériel, donnant ainsi un coup de fouet à la croissance de l'industrie du jeu vidéo à une époque où les joueurs deviennent plus exigeants quant aux titres et préfèrent s'en tenir à des franchises éprouvées.

"Il est important de prendre le temps nécessaire pour développer et perfectionner le jeu, car en général, les jeux bâclés qui présentent des défauts ne se rétablissent jamais et n'atteignent pas leur potentiel de vente", a déclaré Wyatt Swanson, analyste chez D.A. Davidson & Co.

Les analystes s'attendent à ce que le jeu génère des milliards de ventes dès les premières semaines de son lancement.

la sortie de "GTA VI" est prévue 13 ans après que "Grand Theft Auto V" a pris d'assaut l'industrie grâce à ses graphismes avancés, ses mécanismes de jeu et ses environnements réalistes, ce qui en a fait l'un des jeux vidéo les plus rentables de tous les temps.

Take-Two a également revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles, qui devraient se situer entre 6,40 et 6,50 milliards de dollars, contre 6,05 et 6,15 milliards de dollars précédemment, en raison des dépenses importantes consacrées à ses jeux mobiles et à ses jeux haut de gamme.