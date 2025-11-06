 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Take-Two reporte pour la deuxième fois "GTA VI" à novembre de l'année prochaine
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 23:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Zaheer Kachwala

Take-Two Interactive TTWO.O a déclaré jeudi s'attendre à lancer "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre de l'année prochaine, ce qui constitue le dernier retard pour le titre le plus attendu de l'industrie du jeu vidéo après le succès retentissant de son prédécesseur.

Les actions de la société, qui avait précédemment déclaré qu'elle lancerait le titre le 26 mai, ont chuté de plus de 7 % dans les échanges prolongés.

Il s'agit du deuxième retard pour le jeu, dont le lancement était initialement prévu cette année, et qui décevra encore davantage les millions de fans qui attendent depuis plus de dix ans le prochain volet de la franchise à succès.

"Nous sommes désolés d'ajouter du temps à ce qui a été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez", ont déclaré les développeurs Rockstar Games.

"GTA VI" devrait être un catalyseur majeur qui pourrait stimuler la mise à niveau des consoles et du matériel, donnant ainsi un coup de fouet à la croissance de l'industrie du jeu vidéo à une époque où les joueurs deviennent plus exigeants quant aux titres et préfèrent s'en tenir à des franchises éprouvées.

"Il est important de prendre le temps nécessaire pour développer et perfectionner le jeu, car en général, les jeux bâclés qui présentent des défauts ne se rétablissent jamais et n'atteignent pas leur potentiel de vente", a déclaré Wyatt Swanson, analyste chez D.A. Davidson & Co.

Les analystes s'attendent à ce que le jeu génère des milliards de ventes dès les premières semaines de son lancement.

la sortie de "GTA VI" est prévue 13 ans après que "Grand Theft Auto V" a pris d'assaut l'industrie grâce à ses graphismes avancés, ses mécanismes de jeu et ses environnements réalistes, ce qui en a fait l'un des jeux vidéo les plus rentables de tous les temps.

Take-Two a également revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles, qui devraient se situer entre 6,40 et 6,50 milliards de dollars, contre 6,05 et 6,15 milliards de dollars précédemment, en raison des dépenses importantes consacrées à ses jeux mobiles et à ses jeux haut de gamme.

Valeurs associées

TAKE-TWO INTERACTIVE
252,4000 USD NASDAQ -0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La rémunération "stratosphérique" d'au moins 1.000 milliards de dollars promise à Elon Musk, patron de Tesla, nécessite l'accord des actionnaires jeudi en assemblée générale ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Feu vert des actionnaires de Tesla au plan de rémunération à 1.000 milliards de Musk
    information fournie par AFP 07.11.2025 00:15 

    Le nouveau plan de rémunération du patron de Tesla , Elon Musk, a été adopté par plus de 75% des votes lors de l'assemblée générale des actionnaires réunie jeudi à Austin (Texas), lui offrant la perspective d'empocher plus de 1.000 milliards de dollars en dix ans. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street pique du nez, la tech en première ligne
    information fournie par AFP 06.11.2025 22:49 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, entraînée par la baisse des géants technologiques et les craintes entourant leur niveau de valorisation, dans un marché marqué par l'absence de données officielles sur l'état de santé de l'économie américaine. ... Lire la suite

  • L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:48 

    par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank