Take-Two: relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Take-Two Interactive fait part d'un relèvement de ses objectifs annuels, n'anticipant désormais plus qu'une perte nette entre 729 et 788 millions de dollars (soit entre 4,17 et 4,50 dollars) pour des revenus toujours attendus entre 5,57 et 5,67 milliards.



Pour son troisième trimestre 2024-25, l'éditeur de jeux vidéo n'a essuyé une perte nette que de 125 millions de dollars, soit 0,71 dollar par action, une perte sensiblement plus faible que celle qu'il anticipait entre un et 1,15 dollar par action.



L'exploitant des franchises Red Dead et GTA affiche des revenus trimestriels de près de 1,36 milliard, soit le bas de sa fourchette-cible (1,36 à 1,41 milliard), avec une croissance de 9% des dépenses récurrentes des consommateurs, tirées par NBA 2K (+30%).





