Take Two plus pessimiste sur ses revenus annuels

(AOF) - Take Two Interactive Software devrait nettement reculer en raison après avoir abaissé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le propriétaire de la franchise Grand Theft Auto a essuyé une perte nette de 91,6 millions de dollars représentant 54 cents par action contre une perte de 153,4 millions de dollars et 91 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 71 cents, à comparer aux attentes du marché de 72 cents.

En données ajustées (net bookings), les revenus ont reculé de 3% à 1,34 milliard de dollars, ressortant en ligne avec le consensus.

Pour l'exercice en cours, l'éditeur américain de jeux vidéo vise désormais des ventes ajustées comprises entre 5,26 et 5,3 milliards de dollars contre de 5,45 et 5,55 milliards de dollars auparavant. Le marché vise 5,48 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 2,14 dollars et 2,29 dollars.

Le PDG, Strauss Zelnick, a mis en cause un certain ralentissement de la publicité mobile et des ventes pour NBA 2K24.

