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Take-Two maintient son calendrier de lancement pour « GTA VI » et prévoit un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1, ajout d'informations contextuelles tout au long du texte)

Take-Two Interactive TTWO.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street, mais a réaffirmé la date de lancement du 19 novembre pour le très attendu « Grand Theft Auto VI », ce qui a fait grimper son action d'environ 8 % en séance prolongée.

Les investisseurs et les analystes suivent de près le lancement de « GTA VI », car le titre devrait être une véritable mine d'or pour Take-Two, avec des ventes potentielles de plusieurs millions d'exemplaires et des milliards de dollars de recettes dès les premiers jours suivant sa sortie.

La société cherche à reproduire et à capitaliser sur le succès du prédécesseur du titre, « GTA V », en particulier son mode multijoueur, qui a constitué une source de revenus constante grâce à l'achat de monnaie virtuelle.

Même si la société est confrontée à une forte concurrence de la part des éditeurs rivaux Electronic Arts EA.O et Activision Blizzard MSFT.O de Microsoft, « GTA VI » devrait se démarquer grâce à l'immense popularité de la franchise et aux antécédents de Rockstar Games, une filiale de Take-Two et développeur du jeu.

Take-Two prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 8 et 8,20 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Outre « GTA VI », le catalogue de jeux vidéo de Take-Two comprend d'autres titres phares, tels que ses jeux de basket-ball annuels « NBA 2K », ainsi que de nouveaux jeux mobiles, qui ont connu une reprise des dépenses au cours de l'année écoulée.

La société prévoit toutefois un chiffre d'affaires de 1,32 à 1,37 milliard de dollars pour le premier trimestre, en deçà des estimations de 1,51 milliard de dollars.

Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 1,58 milliard de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 1,57 milliard de dollars.

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