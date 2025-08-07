Take-Two Interactive revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Take-Two Interactive TTWO.O a relevé jeudi ses prévisions de recettes annuelles , misant sur de fortes ventes de ses nouveaux titres "Mafia" et "Borderlands".
La société prévoit des recettes comprises entre 6,05 et 6,15 milliards de dollars pour son année fiscale 2026, contre une prévision précédente comprise entre 5,9 et 6 milliards de dollars.
