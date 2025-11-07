Take-Two Interactive chute suite au retard de "GTA VI"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O chutent de 6,6 % à 235,65 $ dans les échanges prolongés

** La société retarde la sortie de "Grand Theft Auto VI" au 19 novembre de l'année prochaine, au lieu du 26 mai 2026

** Le jeu, qui devrait se vendre à des millions d'exemplaires et générer des milliards de dollars, est repoussé pour la deuxième fois

** "Ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez", a déclaré le développeur Rockstar Games

** Take-Two revoit également à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, qui devrait se situer entre 6,40 et 6,50 milliards de dollars, contre 6,05 à 6,15 milliards de dollars précédemment

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 37 % depuis le début de l'année