Take Two : Grand Theft Auto VI sortira bien cet automne

(AOF) - Take Two Interactive Software est attendu dans le vert après la confirmation de la sortie de Grand Theft Auto VI à l’automne et de ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin décembre, l’éditeur de jeux vidéo a essuyé une perte nette de 125,2 millions de dollars représentant 71 cents par action contre une perte de 91,6 millions de dollars et 54 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 72 cents, à comparer au consensus Zacks de 57 cents.

En données ajustées (net bookings), les revenus ont augmenté de 3% à 1,37 milliard de dollars, ressortant sous les attentes : 1,39 milliard de dollars.

Pour l'exercice en cours, l'éditeur américain de jeux vidéo vise toujours des net bookings compris entre 5,55 et 5,65 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 2,35 dollars et 2,60 dollars.