Take Five : Le blues de Bangkok

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* Bangkok accueille le FMI et la Banque mondiale

* Publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis et des résultats des grandes banques

* Les données chinoises sont également au programme, les obligations vacillent

Les réunions du FMI et de la Banque mondiale se tiennent à Bangkok dans un contexte marqué par des coûts énergétiques élevés et une hausse des taux des banques centrales, tandis que les dernières données américaines et chinoises, les résultats financiers de Wall Street et les turbulences sur les marchés obligataires laissent présager une semaine chargée.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité des marchés financiers, par Tatiana Bautzer et Lewis Krauskopf à New York, Rocky Swift à Tokyo, ainsi que Marc Jones et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/ ESCAPADE ASIATIQUE DU FMI

Les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiendront à Bangkok la semaine prochaine, avec trois thèmes au cœur des débats: la croissance, la dette et la géopolitique.

L’attention des marchés se porte sur la mise à jour, mardi, des « Perspectives économiques mondiales » du FMI , étant donné que la guerre en Iran a déjà contraint l’institution à revoir à la baisse à deux reprises ses prévisions de PIB mondial pour cette année. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a laissé entendre que la lecture de ce rapport ne serait pas des plus agréables, compte tenu des prix de l’énergie exorbitants, d’une dette publique record et de marchés obligataires à fleur de peau.

La situation géopolitique fracturée et tendue, notamment les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine , occupera une place prépondérante, tout comme la question de la réglementation de l’IA dans le contexte d’une course à l’armement entre les États-Unis et la Chine.

Le plan de restructuration de la dette récemment annoncé par le Sénégal devrait également retenir l’attention des observateurs du FMI spécialisés dans les crises, même si ceux-ci garderont un œil attentif sur la question de savoir si la France entraîne elle aussi la zone euro dans cette direction.

2/ UN TEST POUR LES PARIS SUR LES TAUX

De nouvelles données sur l’inflation américaine, attendues mercredi, figureront parmi les dernières données clés publiées avant que la Réserve fédérale ne décide de relever à nouveau ses taux d’intérêt pour contenir la hausse des prix.

L’indice des prix à la consommation de septembre devrait afficher une hausse de 0,6 % en glissement mensuel. L’indice sous-jacent, qui exclut les composantes volatiles que sont l’énergie et l’alimentation, devrait quant à lui augmenter de seulement 0,2 %, selon un sondage Reuters.

Les chiffres des prix à la production, attendus jeudi, permettront d’affiner encore le tableau de l’inflation. Les données sur les ventes au détail seront également publiées ce jour-là.

L'IPC sous-jacent du mois d'août a progressé à son rythme le plus rapide depuis quatre mois , a contribué à entériner la première hausse des taux de la Fed depuis 2023.

Les anticipations d’une nouvelle hausse lors de la réunion de la Fed fin octobre se sont affaiblies. Un rapport sur l’IPC en forte hausse pourrait changer la donne.

3/ QUELLE DIRECTION POUR WALL STREET?

C’est le début de la saison des résultats du troisième trimestre aux États-Unis, et qui mieux que les banques pour donner le coup d’envoi?

Quatre des six plus grands prêteurs américains, JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N , publieront leurs résultats mardi, suivis le lendemain par Morgan Stanley MS.N et Bank of America BAC.N .

Les bénéfices devraient progresser jusqu’à 20 % par rapport à l’année dernière. Toutefois, la flambée des taux des bons du Trésor, qui ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, a pesé sur les actions: l’indice KBW Bank a reculé d’environ 13 % par rapport à son pic d’août.

Les investisseurs seront à l’affût de signes indiquant que la récente flambée des coûts d’emprunt de l’État pourrait freiner la conclusion d’opérations et la croissance des prêts, ainsi que peser sur les coûts de financement dans l’ensemble du secteur.

4/ FABRIQUÉ EN CHINE

Les données chinoises publiées mercredi montreront si les exportations liées à l’IA continuent de soutenir une économie freinée par une demande intérieure anémique.

Les exportations de la deuxième économie mondiale ont enregistré une croissance à deux chiffres pendant quatre mois consécutifs, grâce à la forte hausse de la demande mondiale pour les produits liés à l’IA, les véhicules électriques, les cellules solaires et les batteries lithium-ion. Mais un marasme immobilier prolongé a maintenu la consommation intérieure au plus bas .

Selon un sondage Reuters, les exportations devraient avoir bondi de 25,3 % en glissement annuel en septembre en dollars, contre 25 % en août. Les importations devraient afficher une croissance de 23,5 %, contre 28,2 % précédemment.

Des chiffres distincts publiés le même jour devraient mettre en évidence la persistance des pressions sur les prix liées à la guerre en Iran. L’indice des prix à la production devrait avoir progressé à 4,4 % en septembre, contre 3,8 % la période précédente, tandis que l’inflation à la consommation pourrait avoir légèrement augmenté, passant de 0,8 % à 1,1 %.

5/ ATTRAPER UN COUTEAU QUI TOMBE

La flambée des coûts d’emprunt de l’État incite clairement certains investisseurs à se tourner à nouveau vers les obligations, comme en témoigne la forte demande lors des dernières adjudications américaines et japonaises .

Mais voulez-vous vraiment attraper un couteau qui tombe?

Telle est la question qui se posera aux traders la semaine prochaine, alors que la vague de ventes d’obligations ne semble pas près de s’apaiser.

Les rendements obligataires américains et français ont atteint leurs plus hauts niveaux en 24 ans et la volatilité des marchés est élevée.

L’écart de rendement entre les obligations franco-allemandes à 10 ans, qui s’établit à environ 136 points de base, était inférieur à 100 points de base il y a un mois. La vitesse et l’ampleur de la hausse de la prime de risque française pèsent sur les obligations italiennes, l’euro et les actions européennes.

Cela a également conduit à pointer du doigt le rôle des fonds spéculatifs – ces acteurs à la recherche de profits rapides qui ont récemment renforcé leur présence sur les marchés obligataires d’importance systémique.