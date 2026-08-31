Take Five : L'été est fini, accrochez-vous !

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* Les embauches aux États-Unis devraient augmenter de 45 000 en août après la baisse inattendue de juillet

* Les banques centrales de Nouvelle-Zélande et du Canada entament leurs réunions de septembre

* Les chiffres de l'inflation dans la zone euro et la réunion du G20 sont également au centre de l'attention

(Mise à jour de l'article initialement publié vendredi: ajout d'un lien vers Jackson Hole au paragraphe 4, d'une information sur le seuil franchi par l'or au paragraphe 16, des cotations des contrats à terme sur la Fed au paragraphe 21, et d'une dernière ligne sur le référendum en Islande)

Une réunion du G20, des données clés sur l'emploi aux États-Unis et les réunions des banques centrales au Canada et en Nouvelle-Zélande laissent penser que les traders n'auront pas beaucoup de temps pour rattraper leur retard sur l'actualité post-estivale .

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Rae Wee à Singapour, Lewis Krauskopf à New York, ainsi que Karin Strohecker, Alun John et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/ DES ÎLOTS DANS LE COURANT

Après Jackson Hole , place à la prochaine étape.

Les dirigeants des banques centrales du monde entier troquent l’air des montagnes du Wyoming contre celui des Blue Ridge Mountains en Caroline du Nord, quittant le rassemblement de la Fed à Jackson Hole pour se rendre à Asheville, où se tiendra la réunion du G20 lundi et mardi.

L’absence du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, à Jackson Hole a déjà tourné l’attention des investisseurs vers la réunion du G20, où il devrait participer aux côtés du ministre japonais des Finances . Et d’ici le début du mois de septembre, ils devront faire face à des courants difficiles, la géopolitique, les élections et les décisions sur les taux d’intérêt contribuant à agiter les eaux.

Les réunions de septembre de la Fed et de la Banque du Japon s’annoncent d’ores et déjà comme des événements à risque majeurs, tandis que les tensions au Moyen-Orient restent au centre de l’attention.

La France fait face à des négociations budgétaires difficiles , et les élections régionales en Allemagne pourraient mettre à l'épreuve la position politique du chancelier Friedrich Merz .

Au-delà de cela, les investisseurs se tournent déjà vers le budget britannique, qui aura des répercussions importantes, et les élections de mi-mandat aux États-Unis.

2/ UNE DÉVALUATION DU DOLLAR, VRAIMENT?

Une autre source de volatilité potentielle des marchés provient du marché des bons du Trésor américain, où les opérateurs pourraient bien tester la détermination du secrétaire au Trésor Scott Bessent à limiter la hausse des coûts d'emprunt américains.

Ces derniers jours, les discussions sur une « dépréciation du dollar » se sont donc intensifiées.

Le principe est simple: si le Trésor américain plafonne les coûts d’emprunt à long terme par le biais de rachats d’obligations, les investisseurs intégreront alors dans leurs cours leurs inquiétudes concernant une dette de 40 000 milliards de dollars et l’incertitude politique, ce qui entraînera une dépréciation du dollar.

Certes, le billet vert et les bons du Trésor américain se sont stabilisés ces derniers jours après une vague de ventes. Cela n’a toutefois pas mis fin aux rumeurs de dépréciation, les observateurs du marché doutant que des rachats d’une valeur de 4 milliards de dollars puissent changer la donne.

L’or XAU= a bondi de 10 % en août, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis janvier. Le bitcoin semble également en profiter: la cryptomonnaie est repassée au-dessus des 80 000 dollars la semaine dernière.

3/ HAUSSE OU BAISSE?

Le rapport sur l’emploi américain publié vendredi permettra de déterminer si le marché du travail du pays est en train de se raffraîchir ou si les données moroses du mois dernier constituaient un épisode ponctuel.

Selon un sondage Reuters, il devrait indiquer une hausse modeste de 45 000 emplois en août, après une baisse inattendue de 23 000 en juillet.

Le rapport décevant de juillet avait certes apaisé les craintes des marchés concernant des hausses de taux d'intérêt à court terme, mais ces anticipations ont refait surface depuis que le discours de Kevin Warsh, membre de la Fed, à Jackson Hole a laissé entendre que des hausses de taux pourraient s’avérer nécessaires si l’inflation persistait au-dessus de l’objectif fixé.

Les données récentes montrent que l’inflation continue de s’établir au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la Fed. Parmi les autres données économiques attendues cette semaine figurent les rapports sur l’activité dans les secteurs de l’industrie manufacturière et des services.

Par ailleurs, les résultats trimestriels de Broadcom, attendus mercredi AVGO.O , seront au centre de l’attention après que les résultats de Nvidia NVDA.O , autre géant des semi-conducteurs, , ont mis en évidence la forte demande en matière d’informatique dédiée à l’IA.

4/ UNE INFLATION EN HAUSSE

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande annoncera mercredi sa décision de politique monétaire; une hausse à 2,75 % semble acquise, l’économie continuant de faire face à des pressions inflationnistes croissantes .

L'inflation annuelle néo-zélandaise s'est accélérée au deuxième trimestre pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans et demi, en raison d'une forte hausse des prix des carburants; la guerre au Moyen-Orient faisant toujours rage, les coûts énergétiques ne devraient pas baisser de sitôt.

Les investisseurs s’attendent à ce que les taux atteignent 3,0 % d’ici décembre et 3,5 % l’année prochaine, alors que la RBNZ passe d’une politique de relance pure et simple à une orientation plus neutre.

À Ottawa, la Banque du Canada se réunit également ce mercredi. Elle devrait maintenir ses taux inchangés pour l'instant et jusqu'à une bonne partie de l'année prochaine, car les pressions sur les prix restent largement maîtrisées, même si les tensions commerciales avec les États-Unis ajoutent de l'incertitude aux perspectives économiques.

5/ INQUIÉTUDES DANS LA ZONE EURO

L’inflation de la zone euro en août devrait atteindre 3,3 %, son plus haut niveau depuis près de trois ans, sous l’effet de la hausse des coûts de l’énergie.

Les chiffres seront publiés mardi, et la Banque centrale européenne surveillera également les données hors denrées alimentaires et énergie, dont la volatilité est forte; celles-ci devraient se rapprocher de son objectif d'inflation de 2 %, tout en restant au-dessus.

La principale crainte de la BCE est que la hausse des prix de l'énergie ne se répercute sur l'inflation générale.

Les opérateurs sont convaincus que la BCE relèvera ses taux lors de sa réunion de septembre. Il faudrait que le chiffre de mardi soit très bas pour changer la donne, mais il façonnera les anticipations à plus long terme.

Les marchés anticipent une nouvelle hausse d’ici début 2027, mais des sources ont indiqué à Reuters que les décideurs politiques ne seraient guère enclins à signaler un nouveau resserrement lors de la réunion de septembre.

Par ailleurs, dans l’Union européenne, l’Islande a voté en faveur du maintien de son statut de pays non membre , comme l’ont révélé dimanche les résultats du référendum.