Take Five : Des enjeux élevés, des critères peu exigeants

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(Reprise de l'article publié vendredi, sans modification)

Les marchés mondiaux s'apprêtent à vivre une nouvelle semaine décisive, marquée par un sommet entre les présidents américain et chinois à Washington et l'Assemblée générale des Nations unies, sur fond de crises mondiales qui se multiplient.

Les marchés obligataires mondiaux devront assimiler les données préliminaires de l’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier américain. Une importante réunion de la banque centrale se tiendra en Indonésie, première économie d'Asie du Sud-Est, tandis que le débat sur les moyens d'empêcher l'IA d'anéantir l'humanité fait rage.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Gregor Stuart Hunter à Singapour, Marc Jones et Naomi Rovnick à Londres, ainsi que Lewis Krauskopf à New York.

1/UN COUPLE DE POIDS

L’événement phare de la semaine sera la visite d’État de trois jours du président chinois Xi Jinping à Washington, où il rencontrera son homologue américain Donald Trump.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la dernière fois à Pékin en mai et ont entretenu des relations globalement stables depuis la trêve commerciale fragile conclue en octobre dernier, mais les marchés seront impatients de voir comment les choses vont se dérouler ici, compte tenu de tout ce qui s’est passé depuis, notamment en ce qui concerne la guerre en Iran.

Les alliés américains en Asie craignent également que Trump ne soit tenté d’assouplir son soutien à Taïwan en échange d’un avantage économique à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, tandis que la course effrénée à l’IA entre les États-Unis et la Chine et le renforcement militaire américain dans l’espace constitueront d’autres sujets brûlants, compte tenu de l’intensité de la rivalité entre les deux pays.

Trump organisera également un dîner d’État à la Maison Blanche. Il s’agit seulement du deuxième de son mandat actuel et la liste des invités devrait compter un grand nombre de dirigeants du secteur technologique, dont le directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

2/QUI A PEUR DU GRAND MÉCHANT MARCHÉ OBLIGATAIRES

Les données préliminaires de l’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier américain, qui seront publiées mercredi, donneront matière à réflexion aux marchés obligataires mondiaux en pleine agitation.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans — un moteur clé des coûts d’emprunt mondiaux, mais aussi des devises — vient de tester le seuil psychologique important des 5 % , et la Réserve fédérale vient de procéder à sa première hausse des taux d’intérêt depuis plus de trois ans, les investisseurs attendent donc de voir si la situation va basculer.

Or, de nombreux actifs ne se comportent pas comme le suggèrent les manuels de finance. Les marchés boursiers mondiaux n’ont pratiquement pas fléchi au cours du dernier mois et le dollar n’a pas vraiment progressé non plus, malgré la hausse des rendements des bons du Trésor.

Il serait toutefois imprudent d’ignorer le rendement des bons du Trésor à 10 ans, compte tenu des raisons pour lesquelles il a grimpé.

3/L'ONU SOUS PRESSION

La 81e semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies s’ouvre sur fond de profonde paralysie multilatérale et de crises mondiales qui se multiplient, avec pour thème du sommet “Restaurer la confiance, gérer la transformation”.

Le principal sujet d’intérêt sera l’aggravation des fractures d’un ordre mondial en pleine fragmentation. Alors que les conflits dans l’impasse en Ukraine et au Moyen-Orient creusent le fossé entre l’Occident et les pays du Sud, les débats mettront en lumière les coûts d’une diplomatie transactionnelle.

Les marchandages en coulisses pour désigner le prochain secrétaire général de l’ONU s’intensifieront également, servant de bataille par procuration pour l’influence future des superpuissances.

Parallèlement, des tables rondes d’urgence sur la gouvernance de l’intelligence artificielle, les menaces liées au changement climatique mondial et les mécanismes de dette souveraine permettront de vérifier si des États fragmentés peuvent encore s’unir sur les questions clés, ou éviter un “monde de forteresses” qui menace la stabilité économique mondiale.

4/AI-MAGEDDON

Le développement de l’IA restera au cœur de l’actualité alors que les entreprises, les gouvernements et les investisseurs sont tous confrontés à des avertissements de plus en plus apocalyptiques concernant les dangers de cette technologie émergente.

Les appels lancés ce mois-ci par le directeur général d’Anthropic et d’autres dirigeants de laboratoires d’IA de premier plan pour “ralentir” son développement interviennent dans un contexte de déclarations alarmistes concernant ses menaces potentielles pour l’humanité elle-même, des inquiétudes qui ont commencé à peser sur les cours des actions des géants des semi-conducteurs et des “hyperscalers”, au cœur de ce boom.

Les investisseurs attendent toutefois désormais des signes plus concrets indiquant que la tendance va réellement ralentir avant de déclarer que la hausse stratosphérique des actions du secteur de l’IA et des dépenses d’investissement associées, observée ces deux dernières années, est bel et bien terminée.

Le président Donald Trump a qualifié les récentes mises en garde sur un “AI-mageddon” de canular, laissant entendre qu’il ne laissera pas les développeurs freiner leurs efforts, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite réunir les principaux acteurs de l’IA en Europe pour discuter des risques.

5/LUTTE CONTRE LES INCENDIES

Les marchés suivront de près la décision de la banque centrale indonésienne concernant les taux d’intérêt mercredi, après la dernière série de changements au sein des plus hautes instances économiques du pays et dans un contexte de crise de confiance chez les investisseurs.

Il s'agira de la deuxième réunion de la nouvelle gouverneure Destry Damayanti, et de la première depuis qu'elle a officiellement prêté serment en tant que première femme à la tête de la banque centrale , suite à la démission surprise en juillet de l'ancien gouverneur Perry Warjiyo. La décision elle-même devrait se traduire soit par un statu quo, soit par une légère baisse.

Elle interviendra également une semaine seulement après que le président indonésien Prabowo Subianto a limogé le ministre des Finances Purbaya Yudhi Sadewa, connu pour son franc-parler, à la suite d’une série de luttes de pouvoir au sein de l’administration.

Les analystes espèrent que le remplacement de Purbaya par son adjoint, Suahasil Nazara, contribuera à restaurer une partie de la confiance des investisseurs dans cette économie du G20, qui pèse 1 500 milliards de dollars, après une série de crises sur fond de préoccupations de longue date concernant l’élaboration des politiques, le gaspillage budgétaire et une éventuelle révision à la baisse du statut de son marché boursier au rang de “marché de frontière” par l’indice MSCI.