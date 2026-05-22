Take Five : À quand la fin ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés mondiaux restent à la merci de la diplomatie alors que la guerre en Iran approche de la fin de son troisième mois sans qu'aucune issue claire ne se profile à l'horizon.

Dans le même temps, de nombreuses banques centrales se préparent à prendre de nouvelles mesures et les données sur l'inflation accentuent la pression sur les décideurs politiques américains et japonais.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés financiers, par Dhara Ranasinghe, Alun John et Marc Jones à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Rocky Swift à Tokyo.

1/ LES PREMIÈRES FISSURES COMMENCENT À APPARAÎTRE

Laissons de côté un instant les actions technologiques en pleine forme. De la chute des devises asiatiques au ralentissement de l'activité économique en Europe, en passant par la pression renouvelée sur les plus grands marchés obligataires mondiaux, il est clair que les fissures causées par la guerre s'aggravent. Les coûts d'emprunt à trente ans sur le marché des bons du Trésor américain, d'importance systémique, ont atteint cette semaine leur plus haut niveau depuis 2007 . Les investisseurs obligataires estiment que les banques centrales ne pourront pas ignorer le choc inflationniste déclenché par une guerre qui a fermé le détroit d’Ormuz. Et si les gouvernements augmentent leurs dépenses pour protéger les consommateurs, un risque que le Japon a soulevé, cela aggravera le fardeau de la dette. L'Europe a été la plus touchée par la vague de ventes d'obligations de mars. Aujourd'hui, ce sont les bons du Trésor américain qui se démarquent, ce qui n'est pas idéal si vous venez de prendre la tête de la Réserve fédérale américaine.

2/ ÉVINCÉ La Turquie est de retour sur la liste des pays préoccupants après qu’un tribunal a de fait destitué le principal chef de l’opposition, Ozgur Ozel.

Cette affaire était considérée comme un test de l'équilibre fragile entre démocratie et autocratie en Turquie, et cette décision pourrait renforcer les chances du président Recep Tayyip Erdogan de prolonger son mandat. Sans surprise, les marchés sont nerveux. Les actions ont plongé et la livre turque a atteint un nouveau plus bas historique. La banque centrale, qui a interrompu son cycle d'assouplissement alors que la guerre en Iran frappe l'économie turque, très sensible aux importations d'énergie, a déjà dû vendre des milliards de dollars de devises pour atténuer les répercussions.

Dans le même temps, de nombreuses banques centrales se réunissent. Israël devrait probablement ouvrir le bal avec une baisse d'un quart de point à 3,75 %, car la hausse de 20 % du shekel au cours de l'année dernière permet de contenir l'inflation alimentée par la guerre observée ailleurs . En Hongrie, où le nouveau gouvernement post-Viktor Orban est encore en phase de rodage, les taux devraient rester à 6,25 % mardi. La banque centrale du Sri Lanka devrait rester inactive ce jour-là, tout comme celle de la Nouvelle-Zélande, qui maintiendra son taux à 2,25 % mercredi. Jeudi, la banque centrale sud-coréenne devrait maintenir ses taux à 2,5 % malgré les rumeurs croissantes de hausse, tandis que l'Afrique du Sud devrait relever ses taux de 25 points de base en raison d'une forte hausse de l'inflation.

3/ QUELQU'UN A-T-IL PARLÉ D'INFLATION?

Jeudi, les dernières perspectives d'inflation aux États-Unis seront dévoilées sous la forme de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles d'avril, l'indicateur privilégié par la Fed.

Les dernières mesures ont affiché des chiffres élevés pour les prix à la consommation et à la production, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie. Les investisseurs se pencheront également sur une nouvelle estimation de la croissance du premier trimestre et sur les derniers chiffres de la confiance des consommateurs.

Les résultats des entreprises Salesforce CRM.N , Best Buy

BBY.N et Costco COST.O pourraient apporter un éclairage supplémentaire sur le secteur de l'IA et la santé des dépenses de consommation, alors que la solide saison des résultats du premier trimestre, qui a stimulé les actions américaines, touche à sa fin.

4/ PRÊTS À RELEVER LES TAUX?

La Banque du Japon cherche des raisons de normaliser sa politique monétaire et les données sur l'inflation publiées vendredi pourraient lui fournir les arguments dont elle a besoin pour poursuivre dans cette voie.

Les marchés sont de plus en plus convaincus que la Banque du Japon relèvera ses taux le mois prochain pour la première fois depuis décembre, après avoir maintenu une position restrictive le mois dernier.

Les économistes prévoient que l'indice des prix à la consommation de base de Tokyo, indicateur clé de la tendance nationale, a augmenté de 1,5 %, soit le même niveau qu'en avril. Il s'agit du rythme le plus lent depuis quatre ans, mais la tendance sous-jacente a été brouillée par les subventions gouvernementales accordées aux ménages pour compenser l'impact de la crise au Moyen-Orient.

Au final, les analystes s'attendent à une hausse de l'inflation, car les prix du pétrole restent élevés et la faiblesse du yen augmente les coûts d'importation.

5/ "CAPITAL HUMAIN À FAIBLE VALEUR": UNE MENACE À SURVEILLER Les bouleversements que l'IA pourrait provoquer sur l'emploi dans le secteur financier sont au centre de l'attention après que Standard Chartered STAN.L a annoncé qu'elle allait supprimer près de 8 000 emplois en remplaçant ce que son directeur général, Bill Winters, a qualifié de "capital humain de moindre valeur" par la technologie.

Bill Winters a précisé par la suite que ces changements seraient gérés avec réflexion et prudence, mais ses propos ont mis en évidence les bouleversements à venir liés à une technologie capable de consommer et de traiter d’énormes quantités de données, accomplissant ainsi des tâches auparavant effectuées par des personnes. Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan JPM.N et Georges Elhedery de HSBC HSBA.L ont également mis en garde contre les changements professionnels liés à l'IA.

Mais le changement semble déjà en cours: une enquête de Morgan Stanley réalisée la semaine dernière a révélé que 11 % des postes dans les banques avaient été supprimés en raison de l'IA et que 14 % n'avaient pas été pourvus, bien que de nouvelles embauches aient réduit la perte nette.

Il faut s'attendre à davantage de planification et d'actions dans les semaines à venir, tant au niveau des décisions opérationnelles que des relations publiques.

​