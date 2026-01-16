Taïwan veut devenir un partenaire stratégique en matière d'IA dans le cadre de l'accord tarifaire avec les États-Unis

Taïwan et les États-Unis concluent un accord pour réduire les droits de douane et stimuler les investissements

Taïwan soutiendra les investissements aux États-Unis, mais les décisions reviendront aux entreprises

Taïwan est un important fabricant de semi-conducteurs

Taïwan vise à devenir un partenaire stratégique proche des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI) après avoir conclu un accord pour réduire les droits de douane et stimuler ses investissements dans le pays, a déclaré vendredi le vice-premier ministre Cheng Li-chiun.

L'administration du président Donald Trump a poussé le principal producteur de semi-conducteurs à investir davantage aux États-Unis, en particulier dans la production de puces qui alimentent l'IA.

"Dans cette transactions, nous avons promu l'investissement high-tech bidirectionnel entre Taïwan et les États-Unis, en espérant qu'à l'avenir, nous pourrons devenir des partenaires stratégiques étroits en matière d'IA", a déclaré M. Cheng dans des commentaires retransmis en direct depuis une conférence de presse à Washington. M. Cheng a dirigé les négociations qui ont abouti à l'accord commercial de jeudi , qui réduit les droits de douane sur de nombreuses exportations taïwanaises et oriente les nouveaux investissements vers l'industrie technologique américaine, mais qui pourrait également irriter la Chine.

La Chine considère Taïwan, qui jouit d'un régime démocratique, comme son propre territoire et s'oppose fermement aux échanges de haut niveau entre les États-Unis et Taïwan. Taïwan rejette les revendications de souveraineté de Pékin.

Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré que les entreprises taïwanaises investiraient 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis.

Ce chiffre comprend 100 milliards de dollars déjà engagés par le fabricant de puces TSMC 2330.TW en 2025, et d'autres à venir, a-t-il ajouté.

Taïwan garantira également un crédit supplémentaire de 250 milliards de dollars pour faciliter d'autres investissements, a précisé l'administration Trump.

dES "PARTENAIRES PROCHES

M. Cheng a qualifié l'accord de "gagnant-gagnant", ajoutant qu'il encouragerait également les investissements américains à Taïwan. Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île, malgré l'absence de liens diplomatiques formels.

Le plan d'investissement est dirigé par les entreprises, et non par le gouvernement, et les entreprises taïwanaises continueront à investir chez elles, a ajouté M. Cheng.

nous pensons que cette coopération au niveau de la chaîne d'approvisionnement ne consiste pas à "déplacer", mais à "construire" Nous étendons notre empreinte aux États-Unis et aidons les États-Unis à mettre en place des chaînes d'approvisionnement locales, mais plus encore, il s'agit d'une extension et d'une expansion de l'industrie technologique taïwanaise."

Les investissements porteraient également sur les serveurs d'IA et l'énergie, a déclaré le ministre taïwanais de l'économie, Kung Ming-hsin, à des journalistes à Taipei, ajoutant qu'il appartenait aux entreprises de révéler les montants liés aux puces.

L'action de référence de Taïwan .TWII a clôturé à un niveau record vendredi, stimulée par les bons résultats deTSMC au quatrième trimestre et par une réaction favorable des investisseurs à l'accord sur les droits de douane.

"Taïwan est le premier pays dont les États-Unis ont annoncé publiquement qu'il bénéficierait du traitement le plus préférentiel pour les puces et les produits connexes, ce qui montre que Washington considère Taïwan comme un partenaire stratégique clé dans le domaine des semi-conducteurs", a déclaré à Reuters Chang Chien-yi, président de l'Institut taïwanais de recherche économique.

RÔLE DE TSMC

Dans une déclaration, TSMC, le principal producteur mondial de puces d'IA avancées, s'est félicité de la perspective de pactes commerciaux "solides" entre les États-Unis et Taïwan, ajoutant que toutes ses décisions d'investissement étaient basées sur les conditions du marché et la demande des clients.

"La demande du marché pour notre technologie de pointe est très forte", a déclaré l'entreprise. "Nous continuons à investir à Taïwan et à nous développer à l'étranger

Une fois signé, l'accord devra être ratifié par le parlement taïwanais, où l'opposition dispose du plus grand nombre de sièges et qui s'est inquiété de la "disparition" de l'industrie cruciale des puces dans le cadre d'un accord commercial avec les États-Unis.

L'objectif était d'amener 40 % de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de la production de puces de Taïwan aux États-Unis, a déclaré M. Lutnick lors d'une interview accordée à CNBC jeudi. Si les puces n'étaient pas fabriquées aux États-Unis, les droits de douane seraient probablement de 100 %.

M. Kung a déclaré qu'il ne savait pas comment le chiffre de 40 % avait été calculé, mais Taïwan a estimé que d'ici 2036, la répartition de la production entre Taïwan et les États-Unis serait de 80/20 pour les puces avancées, c'est-à-dire celles de cinq nanomètres et moins.

"Cette série de déploiements renforcera la résistance de l'offre de semi-conducteurs entre Taïwan et les États-Unis et au niveau mondial", a-t-il déclaré.

"Un niveau modéré de diversification mondiale est également nécessaire. À l'avenir, les commandes d'IA les plus importantes proviendront du marché américain

L'investissement dans les semi-conducteurs est le plus important de l'histoire des États-Unis, a déclaré M. Lutnick dans un message sur X, accompagné d'une photo de lui en compagnie de M. Cheng, du premier représentant taïwanais au commerce, Yang Jen-ni, et du représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

Sur sa page Facebook, la vice-présidente de Taïwan, Hsiao Bi-khim, a publié une photo similaire montrant les fonctionnaires réunis, et a déclaré que l'île avait montré sa force sur la scène du commerce mondial.

"Taiwan n'est peut-être pas une grande île, mais nous sommes agiles et innovants - et nous sommes une force indispensable pour le bien de la chaîne d'approvisionnement mondiale", a-t-elle ajouté.