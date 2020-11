Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taiwan va bâtir de nouveaux sous-marins pour protéger sa souveraineté Reuters • 24/11/2020 à 06:21









KAOHSIUNG, Taiwan, 24 novembre (Reuters) - La présidente taiwanaise Tsai Ing-wen a promis mardi de défendre la souveraineté de l'île démocratique avec la construction d'une nouvelle flotte de sous-marins développés localement, un projet majeur soutenu par les Etats-Unis pour contrer l'influence de la Chine. Taiwan, que Pékin considère comme une province renégate, travaille depuis des années sur le renouvellement de sa flotte sous-marine, alors que certains appareils datent de la Deuxième Guerre mondiale et ne font pas le poids face à la puissance militaire chinoise, qui comprend des bâtiments capables de lancer des missiles nucléaires. Au cours d'une cérémonie dans la ville portuaire de Kaohsiung, dans le sud de l'île, pour marquer le début des travaux de construction de la nouvelle flotte, Tsai Ing-wen a évoqué une "étape historique" pour les capacités de défense de Taiwan. Ces travaux démontrent "au monde la ferme volonté de Taiwan de protéger sa souveraineté". "Les sous-marins sont des équipements importants pour le développement des capacités de combat de la marine taiwanaise et pour dissuader des navires ennemis d'encercler Taiwan", a-t-elle ajouté lors de la cérémonie, à laquelle participait l'ambassadeur américain de facto à Taiwan, Brent Christensen. En 2018, Washington a donné son feu vert aux industriels américains pour participer à ce programme, une démarche considérée comme un moyen d'aider Taiwan à se procurer des composants importants, bien que l'on ne connaît pas l'identité des entreprises américaines impliquées. La compagnie publique taiwanaise CSBC 2208.TW a indiqué qu'elle livrerait en 2025 le premier des huit sous-marins attendus. (Ann Wang; version française Jean Terzian)

