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Taïwan soupçonne des puces Nvidia passées en contrebande vers la Chine via le Japon, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 05:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les procureurs taïwanais soupçonnent trois individus d'avoir réussi à faire passer en contrebande au moins un chargement de puces NVDA.O Nvidia vers la Chine après les avoir d'abord exportées au Japon, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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