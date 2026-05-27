Taïwan soupçonne des puces Nvidia passées en contrebande vers la Chine via le Japon, rapporte Bloomberg News

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Les procureurs taïwanais soupçonnent trois individus d'avoir réussi à faire passer en contrebande au moins un chargement de puces NVDA.O Nvidia vers la Chine après les avoir d'abord exportées au Japon, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.