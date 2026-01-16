Taiwan souhaite devenir un partenaire stratégique en matière d'IA dans le cadre de l'accord sur les tarifs douaniers avec les États-Unis

Taïwan et les États-Unis concluent un accord pour réduire les droits de douane et stimuler les investissements

Taïwan soutiendra les investissements aux États-Unis, mais les entreprises prendront leurs décisions

Taïwan est un important fabricant de semi-conducteurs

Taïwan souhaite devenir un partenaire stratégique proche des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) après avoir conclu un accord pour réduire les droits de douane et stimuler ses investissements dans le pays, a déclaré vendredi le vice-premier ministre Cheng Li-chiun.

L'administration du président Donald Trump a poussé le principal producteur de semi-conducteurs à investir davantage aux États-Unis, en particulier dans la production de puces qui alimentent l'IA.

"Dans cette transaction, nous avons promu l'investissement high-tech bidirectionnel entre Taïwan et les États-Unis, en espérant qu'à l'avenir, nous pourrons devenir des partenaires stratégiques étroits en matière d'IA", a déclaré M. Cheng dans des commentaires retransmis en direct depuis une conférence de presse à Washington.

M. Cheng a dirigé les négociations qui ont abouti à l'accord commercial de jeudi , qui réduit les droits de douane sur de nombreuses exportations taïwanaises et oriente les nouveaux investissements vers l'industrie technologique américaine, mais qui pourrait également irriter la Chine.

La Chine considère Taïwan, qui jouit d'un régime démocratique, comme son propre territoire et s'oppose fermement aux échanges de haut niveau entre les États-Unis et Taïwan. Taïwan rejette les revendications de souveraineté de Pékin.

Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré que les entreprises taïwanaises investiraient 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis.

Ce chiffre comprend 100 milliards de dollars déjà engagés par le fabricant de puces TSMC 2330.TW en 2025, et d'autres à venir, a-t-il ajouté.

Taïwan garantira également un crédit supplémentaire de 250 milliards de dollars pour faciliter d'autres investissements, a précisé l'administration Trump.

DES "PARTENAIRES PROCHES"

M. Cheng a qualifié l'accord de "gagnant-gagnant", ajoutant qu'il encouragerait également les investissements américains à Taïwan. Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île, malgré l'absence de liens diplomatiques formels.

Le plan d'investissement est dirigé par les entreprises, et non par le gouvernement, et les entreprises taïwanaises continueront à investir chez elles, a ajouté M. Cheng.

"Nous pensons que cette coopération au niveau de la chaîne d'approvisionnement ne consiste pas à "déplacer", mais à "construire". Nous étendons notre empreinte aux États-Unis et aidons les États-Unis à mettre en place des chaînes d'approvisionnement locales, mais plus encore, il s'agit d'une extension et d'une expansion de l'industrie technologique taïwanaise."

Les investissements porteront également sur les serveurs d'IA et l'énergie, a déclaré le ministre taïwanais de l'économie, Kung Ming-hsin, à des journalistes à Taipei, ajoutant qu'il appartenait aux entreprises de révéler les montants liés aux puces.

RÔLE DE TSMC

Dans un communiqué, TSMC, le principal producteur mondial de puces d'IA avancées, a salué la perspective de pactes commerciaux "solides" entre les États-Unis et Taïwan, ajoutant que toutes ses décisions d'investissement étaient basées sur les conditions du marché et la demande des clients.

"La demande du marché pour notre technologie de pointe est très forte", a déclaré l'entreprise. "Nous continuons à investir à Taïwan et à nous développer à l'étranger."

Une fois signé, l'accord devra être ratifié par le parlement taïwanais, où l'opposition dispose du plus grand nombre de sièges et qui s'est inquiétée de la "disparition" de l'industrie cruciale des puces dans le cadre d'un accord commercial avec les États-Unis.

L'objectif était d'amener 40 % de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de la production de puces de Taïwan aux États-Unis, a déclaré M. Lutnick lors d'une interview accordée à CNBC jeudi. Si les puces n'étaient pas fabriquées aux États-Unis, les droits de douane seraient probablement de 100 %.

M. Kung a déclaré qu'il ne savait pas comment le chiffre de 40 % avait été calculé, mais Taïwan a estimé que d'ici 2036, la répartition de la production entre Taïwan et les États-Unis serait de 80/20 pour les puces avancées, c'est-à-dire celles de cinq nanomètres et moins.

"Cette série de déploiements renforcera la résistance de l'offre de semi-conducteurs entre Taïwan et les États-Unis et au niveau mondial", a-t-il déclaré.

"Un niveau modéré de diversification mondiale est également nécessaire. À l'avenir, les commandes d'IA les plus importantes proviendront du marché américain."

L'investissement dans les semi-conducteurs est le plus important de l'histoire des États-Unis, a déclaré M. Lutnick dans un message sur X, accompagné d'une photo de lui en compagnie de M. Cheng, de Yang Jen-ni, le principal représentant taïwanais au commerce, et de Jamieson Greer, le représentant américain au commerce.

"L'industrie manufacturière américaine de pointe, associée à cet accord, ramènera la production de puces dans notre pays, créera des emplois américains bien rémunérés et garantira notre sécurité économique et nationale pendant des décennies", a-t-il ajouté.