Taïwan relève ses prévisions de croissance du PIB pour 2026 à leur plus haut niveau depuis 16 ans, grâce à une forte demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les exportations devraient connaître en 2026 leur plus forte croissance depuis 50 ans

* La banque centrale de Taïwan devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés cette année, selon un analyste

(Ajout d'un commentaire officiel au paragraphe 6, d'une citation d'analyste au paragraphe 8 et de détails) par Faith Hung et Jeanny Kao

L'économie taïwanaise, tirée par les technologies, devrait connaître en 2026 sa plus forte croissance depuis 16 ans, a déclaré vendredi l'agence gouvernementale des statistiques, grâce à l'essor de la demande en technologies liées à l'intelligence artificielle.

Le produit intérieur brut devrait désormais augmenter de 9,64% par rapport à l'année précédente, a indiqué l'agence, soit le rythme le plus rapide depuis les 10,25% enregistrés en 2010, et révisant à la hausse les 7,71% prévus en février.

L'île joue un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en IA pour des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , sous l'égide du plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

La forte demande en IA a permis à l'économie taïwanaise d'enregistrer une croissance de 8,76% en 2025, a ajouté l'agence, soit son rythme le plus rapide depuis 15 ans.

L'agence a également revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour le premier trimestre 2026, les portant à 14,55%, soit le rythme trimestriel le plus rapide depuis près de 48 ans, contre une estimation préliminaire de 13,69%.

“La demande en matière d'IA, de calcul haute performance et d'infrastructure cloud a dépassé les attentes,” a-t-elle déclaré dans un communiqué. “(Les fournisseurs de services cloud) ont augmenté leurs dépenses d'investissement.”

Cette forte croissance économique a renforcé l'idée que la banque centrale de Taïwan maintiendra ses taux d'intérêt inchangés tout au long de l'année, ont déclaré les analystes.

“Il n'y a pas de pression inflationniste... la banque centrale n'a pas besoin de recourir à sa politique monétaire,” a déclaré Kevin Wang, analyste chez Masterlink Investment Advisory. “Il n'y aura ni hausse ni baisse des taux d'intérêt cette année.”

La banque centrale doit tenir sa prochaine réunion trimestrielle de fixation des taux le 18 juin.

L'agence des statistiques prévoit que les exportations de 2026 augmenteront de 39,77% par rapport à l'année précédente, soit leur plus forte croissance en cinq décennies, contre une prévision antérieure de 22,22%.

Elle prévoit également que l'indice des prix à la consommation pour 2026 s'établira à 1,93%, ce qui serait inférieur à l'objectif de 2% de la banque centrale, mais légèrement supérieur à la prévision de 1,68% publiée précédemment.