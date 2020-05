Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taiwan promet à la population de Hong Kong l'aide "nécessaire" Reuters • 25/05/2020 à 03:27









TAIPEI, 25 mai (Reuters) - Taiwan fournira à la population de Hong Kong l'"assistance nécessaire", a déclaré dimanche la présidente taiwanaise Tsai Ing-wen, alors que le mouvement de contestation dans l'ex-colonie britannique a regagné en intensité face au projet de la Chine de lui imposer une loi de sécurité nationale. Le projet de loi chinois sur la sécurité pour Hong Kong, dont Reuters a pu consulter une ébauche la semaine dernière, prévoit une transposition rapide des règles sécuritaires nationales dans la Loi fondamentale - qui fait office de Constitution pour le territoire semi-autonome - afin de lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. Une importante manifestation, la plus vaste depuis l'instauration du confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus, a eu lieu dimanche à Hong Kong où la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les milliers de contestataires. Taiwan est devenu un refuge pour un nombre restreint mais croissant d'activistes pro-démocratie fuyant Hong Kong, théâtre depuis environ un an d'un important mouvement de contestation. Le projet de loi porté à Pékin constitue une grave menace pour les libertés et l'indépendance judiciaire de Hong Kong, a déclaré Tsai Ing-wen, dont les relations avec la Chine sont fraîches. Les balles et la répression ne sont pas une manière de gérer les aspirations démocratiques et libertaires de la population de Hong Kong, a ajouté la présidente taiwanaise dans un message posté sur Facebook. "Face à l'évolution de la situation, la communauté internationale a tendu la main au peuple de Hong Kong", a-t-elle écrit dimanche soir, et Taiwan ira encore plus loin avec un "travail de soutien" permanent et "fournira au peuple de Hong Kong toute l'assistance nécessaire". La loi taiwanaise prévoit d'aider les citoyens hongkongais dont la sécurité et la liberté sont menacées pour des motifs politiques. (Ben Blanchard; version française Jean Terzian)

