Taiwan dit que son armée fait face à une pression croissante de la Chine

TAIPEI, 6 octobre (Reuters) - L'armée taiwanaise a multiplié cette année les missions d'interception d'avions chinois, avec plus du double d'interventions par rapport à 2019, a rapporté le ministère de la Défense dans un rapport consulté mardi par Reuters qui met en relief la menace sécuritaire croissante pour l'île. Pékin, qui considère Taiwan comme une province renégate, a intensifié ses activités militaires près de l'île démocratique en dénonçant ce qu'il décrit comme une "collusion" entre Taipei et Washington. Au cours des dernières semaines, des avions de chasse chinois ont pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne taiwanaise. Dans un rapport transmis au Parlement, le ministère taiwanais de la Défense indique que l'armée de l'air s'est déployée à 4.132 reprises depuis le début de l'année, soit une hausse de 129% par rapport à l'ensemble de 2019 selon un calcul de Reuters. La Chine "tente d'utiliser des actions militaires unilatérales pour modifier le statu quo sécuritaire dans le détroit de Taiwan, et teste en même temps notre réponse, en accentuant la pression sur nos défenses aériennes et en réduisant notre espace", est-il écrit dans le document, qui relève des actions militaires chinoises "ciblées" contre l'île. (Yimou Lee et Ben Blanchard; version française Jean Terzian)

