Taiwan déplore que la Chine cherche à faire de l'île un autre Hong Kong

TAIPEI, 11 août (Reuters) - Taiwan se trouve dans une position de plus en plus délicate alors que la Chine fait pression pour que l'île démocratique accepte des conditions qui feraient d'elle un autre Hong Kong, a déclaré mardi le ministre taiwanais des Affaires étrangères lors de la visite d'un membre du gouvernement américain. S'exprimant au côté du secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, lors d'une conférence de presse à Taipei, Joseph Wu a déclaré qu'il n'était pas seulement question "du statut de Taiwan, mais de préserver la démocratie face à une agression autoritaire". "Taiwan doit remporter ces batailles pour que la démocratie prévale", a-t-il ajouté, dénonçant la pression de la Chine pour que l'île accepte des "conditions politiques qui transformeront Taiwan en un nouveau Hong Kong". Pékin a proposé le principe "un pays, deux systèmes", en vigueur à Hong Kong, pour que Taiwan accepte de revenir dans son giron - une proposition rejetée par les principaux partis taiwanais et le gouvernement de la présidente Tsai Ing-wen. Alex Azar est le plus important représentant politique américain à effectuer un déplacement officiel à Taiwan depuis quatre décennies. Sa visite, débutée dimanche, a été condamnée par la Chine. Le secrétaire américain à la Santé est sur l'île pour afficher le soutien de Washington mais aussi pour apprendre de la lutte efficace menée par Taipei contre la crise sanitaire liée au coronavirus. Des avions de chasse chinois ont brièvement franchi lundi la ligne séparant les eaux de Chine continentale et celles de Taiwan dans le détroit de Taiwan. (Yimou Lee; version française Jean Terzian)

