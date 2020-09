Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taiwan dénonce une incursion de deux avions chinois anti-sous-marin Reuters • 17/09/2020 à 03:09









TAIPEI, 17 septembre (Reuters) - Deux avions chinois de lutte anti-sous-marine ont pénétré mercredi dans la zone d'identification des défenses aériennes de Taiwan et ont été avertis par l'armée de l'air de quitter la zone, a déclaré jeudi le ministère taiwanais de la Défense, au jour de l'arrivée prévue d'un haut représentant américain. Taiwan se plaint régulièrement des activités militaires croissantes de la Chine dans l'espace aérien et les eaux à proximité de l'île, y voyant une campagne menée par Pékin afin de lui faire accepter la souveraineté chinoise. La Chine considère Taiwan comme une province renégate et n'a pas exclu de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron. Taipei a rapporté la semaine dernière que l'armée chinoise a mené pendant deux jours d'importants exercices au large de sa côte sud-ouest. La Chine a qualifié ces exercices de "mesure nécessaire" pour protéger sa souveraineté. Dans un bref communiqué, le ministère taiwanais de la Défense a indiqué que les deux avions chinois ont survolé la même zone et ont reçu par radio l'ordre de s'en aller. Cette annonce survient alors que le sous-secrétaire américain aux affaires commerciales, Keith Krach, doit arriver dans la journée à Taiwan, une visite à même d'attiser la colère de Pékin qui dénonce régulièrement le soutien de Washington à l'île démocratique. Le mois dernier, lorsque le secrétaire américain à la Santé s'était rendu à Taipei - la visite officielle du plus haut représentant des Etats-Unis depuis quarante ans -, des avions de chasse chinois avaient brièvement franchi la ligne séparant les eaux de Chine continentale de celles de Taiwan. (Ben Blanchard; version française Jean Terzian)

