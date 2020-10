Tabula recrute un développeur commercial sur les pays nordiques

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur d'ETF londonien Tabula Investment Management vient de recruter Abdallah Muhammad comme nouveau responsable du développement commercial en Europe du Nord.

Celui-ci occupait depuis 2017 un poste équivalent au sein du département ETF d'Invesco. Par le passé, il a également dirigé les forces commerciales de Source pour les pays nordiques (2014-2017), et a travaillé dans le développement commercial chez Janus Capital (2012-é014) et BlackRock (2009-2012). Il fut également analyste chez Henderson GI (2007-2008) et Zurich Financial Services (2005-2007).