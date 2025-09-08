 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 718,00
+0,49%
Indices
Chiffres-clés

Tabula ETFs se renomme Janus Henderson ETFs
information fournie par Agefi Asset Management  08/09/2025 à 08:15

Tabula a annoncé lundi 1 er septembre faire partie intégrante de Janus Henderson et abandonner le nom Tabula. L’ensemble de sa gamme d’ETF cotée en Europe portera désormais la marque Janus Henderson.

Tabula, une société dédiée aux ETF obligataires, avait été rachetée par Janus Henderson au printemps 2024. Fondée en 2018 par un ancien de Source, Michael John Lytle, la société gérait en mai 2024 un peu plus de 500 millions de dollars.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 08:41 

    (Actualisé avec Phoenix Group) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Trains à batterie: commande de 538 millions d'euros pour Alstom en Nouvelle-Zélande
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.09.2025 08:34 

    Alstom a décroché une commande de 18 trains à batterie qui remplaceront des trains à diesel en Nouvelle-Zélande pour un montant de 538 millions d'euros, a annoncé lundi le constructeur ferroviaire français. Ces trains rouleront sur l'Ile du Nord, une des deux îles ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : Peu de risque à moyen terme
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ADP : La tendance baissière peut reprendre
    ADP : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank