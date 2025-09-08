Tabula ETFs se renomme Janus Henderson ETFs

Tabula a annoncé lundi 1 er septembre faire partie intégrante de Janus Henderson et abandonner le nom Tabula. L’ensemble de sa gamme d’ETF cotée en Europe portera désormais la marque Janus Henderson.

Tabula, une société dédiée aux ETF obligataires, avait été rachetée par Janus Henderson au printemps 2024. Fondée en 2018 par un ancien de Source, Michael John Lytle, la société gérait en mai 2024 un peu plus de 500 millions de dollars.

Laurence Marchal