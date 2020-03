Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TABLEAU-Tableau des prévisions économiques de l'OCDE Reuters • 02/03/2020 à 11:00









PARIS, 2 mars (Reuters) - L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu nettement à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Voici le tableau des dernières prévisions économiques publiées lundi par l'organisation, avec entre parenthèses les variations en points de pourcentage depuis les projections préliminaires publiées en novembre dernier: 2019 2020 2021 Monde 2,9% 2,4% 3,3% (-0,5 pt) (+0,3) G20 3,1% 2,7% 3,5% (-0,5) (+0,2) Australie 1,7% 1,8% 2,6%(+0,3 (-0,5) ) Canada 1,6% 1,3% 1,9%(+0,2 (-0,3) ) Zone euro 1,2% 0,8% 1,2% (-0,3) (0,0) Allemagne 0,6% 0,3% 0,9% (-0,1) (0,0) France 1,3% 0,9% 1,4%(+0,2 (-0,3) ) Italie 0,2% 0,0% 0,5% (-0,4) (0,0) Japon 0,7% 0,2% 0,7% (-0,4) (0,0) Corée du Sud 2,0% 2,0% 2,3% (-0,3) (0,0) Mexique -0,1% 0,7% 1,4%(-0,2 (-0,5) ) Turquie 0,9% 2,7% 3,3%(+0,1 (-0,3) ) Royaume-Uni 1,4% 0,8% 0,8%(-0,4 (-0,2) ) Etats-Unis 2,3% 1,9% 2,1%(+0,1 (-0,1) ) Argentine -2,7% -2,0% 0,7% (-0,3) (0,0) Brésil 1,1% 1,7% 1,8% (0,0) (0,0) Chine 6,1% 4,9% 6,4%(+0,9 (-0,8) ) Inde 4,9% 5,1% 5,6%(-0,8 (-1,1) ) Indonésie 5,0% 4,8% 5,1% (-0,2) (0,0) Russie 1,0% 1,2% 1,3%(-0,1 (-0,4) ) Arabie saoudite 0,0% 1,4% 1,9%(+0,5 (0,0) ) Afrique du Sud 0,3% 0,6% 1,0%(-0,3 (-0,6) ) (Leigh Thomas, édité par Jean-Stéphane Brosse)

