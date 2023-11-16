TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 635 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,739 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,89%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,70%
A COMPARER A 0,74%
EN DATE DU 19/10/23
DATE DE REGLEMENT 20/11/23
OATei*
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 850 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,140 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 89,37%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,99%
A COMPARER A 0,60%
EN DATE DU 17/05/23
DATE DE REGLEMENT 20/11/23
OATei*
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 263 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 742 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 76,52%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,01%
A COMPARER A 0,62%
EN DATE DU 15/06/23
DATE DE REGLEMENT 20/11/23
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