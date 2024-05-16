TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi
MATURITE 01/03/28
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 520 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,651 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,16%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,86%
A COMPARER A 0,58%
EN DATE DU 15/02/24
DATE DE REGLEMENT 20/05/24
OATei
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 798 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,045 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,77%
% SERVI AU PRIX LIMITE 67,91%
TAUX MOYEN PONDERE 0,57%
A COMPARER A 0,44%
EN DATE DU 18/04/24
DATE DE REGLEMENT 20/05/24
OATi
MATURITE 01/03/32
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 493 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,576 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,64%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/05/24
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 185 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 669 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 83,21%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,74%
A COMPARER A 73,00%
EN DATE DU 18/04/24
DATE DE REGLEMENT 20/05/24
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