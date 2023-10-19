TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei*
MATURITE 01/03/26
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 675 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,412 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,67%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,69%
TAUX MOYEN PONDERE 0,66%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/10/23
OATei*
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 515 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,873 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,64%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,74%
A COMPARER A 0,57%
EN DATE DU 21/09/23
DATE DE REGLEMENT 23/10/23
OATi*
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 558 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,291 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 87,42%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,19%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/10/23
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