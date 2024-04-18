TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 573 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,521 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,35%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,44%
A COMPARER A 0,46%
EN DATE DU 21/03/24
DATE DE REGLEMENT 22/04/24
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 680 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,613 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,89%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,60%
A COMPARER A 67,00%
EN DATE DU 18/01/24
DATE DE REGLEMENT 22/04/24
OATi
MATURITE 01/03/39
COUPON 0,55%
VOLUME ADJUGE 445 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,012 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,90%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,84%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/04/24
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 287 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 775 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 83,33%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,73%
A COMPARER A 73,00%
EN DATE DU 15/02/24
DATE DE REGLEMENT 22/04/24
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