TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi
MATURITE 25/07/29
COUPON 3,40%
VOLUME ADJUGE 395 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,335 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 108,74%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,73%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/03/26
OATei
MATURITE 25/07/31
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 393 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,228 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,57%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/03/26
OATei
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 383 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,093 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 87,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,40%
A COMPARER A 1,56%
EN DATE DU 22/01/26
DATE DE REGLEMENT 23/03/26
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 230 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 794 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 60,32%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,99%
A COMPARER A 2,08%
EN DATE DU 22/01/26
DATE DE REGLEMENT 23/03/26
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