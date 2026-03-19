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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 11:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATi

MATURITE 25/07/29

COUPON 3,40%

VOLUME ADJUGE 395 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,335 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 108,74%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,73%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 23/03/26

OATei

MATURITE 25/07/31

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 393 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,228 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,48%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,57%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 23/03/26

OATei

MATURITE 25/07/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 383 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,093 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 87,48%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,40%

A COMPARER A 1,56%

EN DATE DU 22/01/26

DATE DE REGLEMENT 23/03/26

OATei

MATURITE 25/07/53

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 230 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 794 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 60,32%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,99%

A COMPARER A 2,08%

EN DATE DU 22/01/26

DATE DE REGLEMENT 23/03/26

Inflation
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