TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi
MATURITE 01/03/28
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 732 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,076 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,05%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,58%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 19/02/24
OATei
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 836 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,960 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,06%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,48%
A COMPARER A 0,44%
EN DATE DU 07/12/23
DATE DE REGLEMENT 19/02/24
OATei
MATURITE 25/07/32
COUPON 3,15%
VOLUME ADJUGE 571 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,339 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 121,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,52%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 19/02/24
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 349 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 952 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 83,20%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,73%
A COMPARER A 1,01%
EN DATE DU 16/11/23
DATE DE REGLEMENT 19/02/24
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer