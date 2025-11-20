TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 544 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,696 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 85,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,44%
TAUX MOYEN PONDERE 1,57%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/11/25
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 281 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 986 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,18%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,78%
A COMPARER A 1,68%
EN DATE DU 16/10/25
DATE DE REGLEMENT 24/11/25
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 175 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 671 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 58,98%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,06%
A COMPARER A 1,92%
EN DATE DU 16/10/25
DATE DE REGLEMENT 24/11/25
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer