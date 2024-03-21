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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters21/03/2024 à 11:56

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 01/03/29

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 1,099 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 2,683 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,20%

% SERVI AU PRIX LIMITE 56,84%

TAUX MOYEN PONDERE 0,46%

A COMPARER A 0,48%

EN DATE DU 15/02/24

DATE DE REGLEMENT 25/03/24

OATi

MATURITE 01/03/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,446 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,17%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,69%

A COMPARER A 0,76%

EN DATE DU 18/01/24

DATE DE REGLEMENT 25/03/24

OATei

MATURITE 25/07/40

COUPON 1,80%

VOLUME ADJUGE 301 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,157 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 116,28%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,73%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 25/03/24

Inflation
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