TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 1,099 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,683 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,20%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,84%
TAUX MOYEN PONDERE 0,46%
A COMPARER A 0,48%
EN DATE DU 15/02/24
DATE DE REGLEMENT 25/03/24
OATi
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,446 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,17%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,69%
A COMPARER A 0,76%
EN DATE DU 18/01/24
DATE DE REGLEMENT 25/03/24
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 301 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,157 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 116,28%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,73%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/03/24
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