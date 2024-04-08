TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,495 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,155 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,17%
TAUX MOYEN PONDERE 3,827%
A COMPARER A 3,815%
EN DATE DU 02/04/24
DATE DE REGLEMENT 10/04/24
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,095 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,775%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,772%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6911
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,760 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,590 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,697%
A COMPARER A 3,722%
EN DATE DU 02/04/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,755 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,470%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,21%
TAUX MOYEN PONDERE 3,461%
A COMPARER A 3,413%
EN DATE DU 02/04/24
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer