TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters26/06/2023 à 14:54
PARIS, 26 juin (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,760 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,235 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,440%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,431%
A COMPARER A 3,387%
EN DATE DU 19/06/23
DATE DE REGLEMENT 28/06/23
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,335 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,540%
% SERVI AU PRIX LIMITE 25,16%
TAUX MOYEN PONDERE 3,532%
A COMPARER A 3,499%
EN DATE DU 19/06/23
DATE DE REGLEMENT 6601
BTF 30 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,995 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,560%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,67%
TAUX MOYEN PONDERE 3,551%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,240 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,14%
TAUX MOYEN PONDERE 3,623%
A COMPARER A 3,605%
EN DATE DU 19/06/23
DATE DE REGLEMENT
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