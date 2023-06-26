 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 175.31
+0.17%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
7 175.31
+0.17%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters26/06/2023 à 14:54

PARIS, 26 juin (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,760 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,235 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,440%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,431%

A COMPARER A 3,387%

EN DATE DU 19/06/23

DATE DE REGLEMENT 28/06/23

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,335 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,540%

% SERVI AU PRIX LIMITE 25,16%

TAUX MOYEN PONDERE 3,532%

A COMPARER A 3,499%

EN DATE DU 19/06/23

DATE DE REGLEMENT 6601

BTF 30 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,995 MD EUROS

PRIX LIMITE 3,560%

% SERVI AU PRIX LIMITE 52,67%

TAUX MOYEN PONDERE 3,551%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,240 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,625%

% SERVI AU PRIX LIMITE 88,14%

TAUX MOYEN PONDERE 3,623%

A COMPARER A 3,605%

EN DATE DU 19/06/23

DATE DE REGLEMENT

© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre Boursorama Banque