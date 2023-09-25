TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters25/09/2023 à 14:54
PARIS, 25 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,535 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,730%
% SERVI AU PRIX LIMITE 87,69%
TAUX MOYEN PONDERE 3,721%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 27/09/23
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,697 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,915 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,825%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,45%
TAUX MOYEN PONDERE 3,822%
A COMPARER A 3,830%
EN DATE DU 18/09/23
DATE DE REGLEMENT 6134
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,193 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,015 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,02%
TAUX MOYEN PONDERE 3,824%
A COMPARER A 3,828%
EN DATE DU 18/09/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,594 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,685 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,795%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,73%
TAUX MOYEN PONDERE 3,789%
A COMPARER A 3,773%
EN DATE DU 18/09/23
DATE DE REGLEMENT
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