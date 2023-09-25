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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters25/09/2023 à 14:54

PARIS, 25 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 11 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,535 MD EUROS

PRIX LIMITE 3,730%

% SERVI AU PRIX LIMITE 87,69%

TAUX MOYEN PONDERE 3,721%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 27/09/23

BTF 12 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,697 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,915 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,825%

% SERVI AU PRIX LIMITE 84,45%

TAUX MOYEN PONDERE 3,822%

A COMPARER A 3,830%

EN DATE DU 18/09/23

DATE DE REGLEMENT 6134

BTF 23 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,193 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,015 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,830%

% SERVI AU PRIX LIMITE 35,02%

TAUX MOYEN PONDERE 3,824%

A COMPARER A 3,828%

EN DATE DU 18/09/23

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,594 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,685 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,795%

% SERVI AU PRIX LIMITE 30,73%

TAUX MOYEN PONDERE 3,789%

A COMPARER A 3,773%

EN DATE DU 18/09/23

DATE DE REGLEMENT

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