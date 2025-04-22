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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 22/04/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,191 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,673 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,125%

% SERVI AU PRIX LIMITE 39,61%

TAUX MOYEN PONDERE 2,121%

A COMPARER A 2,192%

EN DATE DU 14/04/25

DATE DE REGLEMENT 24/04/25

BTF 24 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 485 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,820 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,025%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,021%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 7905

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,685 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,080 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,035%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,027%

A COMPARER A 2,101%

EN DATE DU 14/04/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,340 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,895%

% SERVI AU PRIX LIMITE 73,89%

TAUX MOYEN PONDERE 1,893%

A COMPARER A 2,013%

EN DATE DU 14/04/25

DATE DE REGLEMENT

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