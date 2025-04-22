TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,191 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,673 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,125%
% SERVI AU PRIX LIMITE 39,61%
TAUX MOYEN PONDERE 2,121%
A COMPARER A 2,192%
EN DATE DU 14/04/25
DATE DE REGLEMENT 24/04/25
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 485 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,820 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,021%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7905
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,685 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,080 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,035%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,027%
A COMPARER A 2,101%
EN DATE DU 14/04/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,340 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,895%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,89%
TAUX MOYEN PONDERE 1,893%
A COMPARER A 2,013%
EN DATE DU 14/04/25
DATE DE REGLEMENT
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