TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 497 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,180 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,730%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,99%
TAUX MOYEN PONDERE 3,73%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/05/24
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,494 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,230 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,14%
TAUX MOYEN PONDERE 3,746%
A COMPARER A 3,781%
EN DATE DU 13/05/24
DATE DE REGLEMENT 7309
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,000 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 61,06%
TAUX MOYEN PONDERE 3,657%
A COMPARER A 3,670%
EN DATE DU 13/05/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,455 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,470%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,92%
TAUX MOYEN PONDERE 3,467%
A COMPARER A 3,481%
EN DATE DU 13/05/24
DATE DE REGLEMENT
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