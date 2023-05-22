TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters22/05/2023 à 14:53
PARIS, 22 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,692 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,175 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,120%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,19%
TAUX MOYEN PONDERE 3,115%
A COMPARER A 3,121%
EN DATE DU 15/05/23
DATE DE REGLEMENT 24/05/23
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,890 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,240%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,19%
TAUX MOYEN PONDERE 3,234%
A COMPARER A 3,214%
EN DATE DU 15/05/23
DATE DE REGLEMENT 5705
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,098 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,700 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,330%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,82%
TAUX MOYEN PONDERE 3,324%
A COMPARER A 3,249%
EN DATE DU 15/05/23
DATE DE REGLEMENT
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