TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,800 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,800 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,03%
TAUX MOYEN PONDERE 2,019%
A COMPARER A 2,026%
EN DATE DU 12/01/26
DATE DE REGLEMENT 21/01/26
BTF 19 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,585 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,00%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6605
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,015 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,55%
TAUX MOYEN PONDERE 2,048%
A COMPARER A 2,068%
EN DATE DU 12/01/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,060 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,090%
% SERVI AU PRIX LIMITE 6,19%
TAUX MOYEN PONDERE 2,085%
A COMPARER A 2,098%
EN DATE DU 12/01/26
DATE DE REGLEMENT
