TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,927 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,950%
% SERVI AU PRIX LIMITE 19,43%
TAUX MOYEN PONDERE 1,943%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 12/06/25
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,196 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,231 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,965%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,19%
TAUX MOYEN PONDERE 1,962%
A COMPARER A 1,985%
EN DATE DU 02/06/25
DATE DE REGLEMENT 7765
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,411 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,965%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,73%
TAUX MOYEN PONDERE 1,963%
A COMPARER A 1,962%
EN DATE DU 02/06/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,626 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,945%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,943%
A COMPARER A 1,909%
EN DATE DU 02/06/25
DATE DE REGLEMENT
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